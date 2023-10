Inter tra mercato e rinnovi! Prima tre priorità, poi qualche ritocco

L’Inter è già a lavoro per quanto riguarda le possibili operazioni di mercato a partire già dalla prossima sessione, ma non solo. La dirigenza anticipa i tempi anche per quanto riguarda la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza.

NON SOLO MERCATO – La dirigenza dell’Inter gioca d’anticipo ed è già a lavoro sul fronte mercato, con l’obiettivo di mantenere sempre alta la competitività, a partire già dalla prossima sessione invernale. Ma non solo, in Via della Liberazione si comincia già a parlare di rinnovi contrattuali. A partire già dalle priorità temporali, come nel caso di Henrikh Mkhitaryan, in scadenza a giugno 2024. Ma non solo, in lista anche Matteo Darmian e Denzel Dumfries. Poi sarà la volta dei ritocchi, come nel caso di Lautaro Martinez, che nonostante il contratto sia in scadenza 2026, la situazione impone inevitabilmente un ritocco economico. Ma Federico Dimarco e Nicolò Barella nel mirino, con l’intenzione di blindare praticamente i due italiani, mantenendo il famoso zoccolo duro di recente citato anche dall’Amministratore Delegato, Beppe Marotta.