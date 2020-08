Inter tra KantÃ© e Nbombele: al momento non decolla l’ipotesi scambio – SM

Inter tra Kanté e Nbombele: al momento non decolla l’ipotesi scambio – SM

Condividi questo articolo

Photo 183390664

Kanté e Ndombele sono al momento i primi obiettivi per il centrocampo dell’Inter. I due giocatori hanno prezzi molto alti, al momento non decolla l’ipotesi scambio

Secondo “Sport Mediaset” Kanté è il primo obiettivo di mercato per il centrocampo dell’Inter. Antonio Conte ha indicato chiaramente il centrocampista del Chelsea, ma al momento la trattativa sembra essere difficile. La prima alternativa è Ndombele del Tottenham, il club londinese non lo considera incedibile, ma vuole almeno 50 milioni per un giocatore che è costato 60 appena un anno fa. Al momento non decolla l’ipotesi dello scambio con Skriniar.