Inter, tra Giroud e Llorente la spunta Esposito! Soluzione interna – GdS

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, l’Inter avrebbe deciso di non affondare il colpo per un altro attaccante. Si raffreddano le piste Olivier Giroud e Fernando Llorente. Si punta a valorizzare la soluzione interna: Sebastiano Esposito.

RISORSE VERDI – Tra i due giganti, la spunta il bambino. Sebastiano Esposito è patrimonio dell’Inter e verrà valorizzato fino a fine stagione. Poi, Dio provvederà. È questo il succo degli ultimi aggiornamenti, in casa nerazzurra, riguardo il pacchetto offensivo. L’uscita di Matteo Politano ha liberato una casella davanti, ma l’Inter sembra decisa a puntare sui quattro nomi già in rosa. Niente Olivier Giroud e Fernando Llorente, dunque, nonostante Antonio Conte avrebbe gradito l’arrivo di un altro ariete. Dopo la chiusura del colpo Christian Eriksen, gli ultimi giorni di mercato dovevano essere quelli del vice Romelu Lukaku e del sostituto di Matias Vecino, ma in entrambi i casi si è arrivati alla conclusione interna (QUI il punto sull’uruguagio). Al netto di eventuali sorprese, e di opportunità tanto care a Giuseppe Marotta, il mercato nerazzurro potrebbe dirsi chiuso qui, almeno in entrata. Il campione del Mondo francese, in forza al Chelsea, era la soluzione decisamente più costosa. A prezzi più moderati anche Llorente avrebbe ritrovato volentieri il suo vecchio allenatore. La squadra mercato dell’Inter stava lavorando su entrambi i fronti, poi la decisione di non affondare il colpo. Troppo ingombrante l’esborso economico per arrivare a Giroud, Llorente non valeva la candela, oltre a togliere spazi e ossigeno all’effervescente classe 2002. Conte vuole valorizzare Sebastiano Esposito e valuta anche il cambio di modulo col doppio trequartista (Eriksen e Stefano Sensi dietro un unica punta). Si resterà così dunque, con l’Inter pronta ad un finale di stagione da vivere col vento in poppa.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Valerio Clari