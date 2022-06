Inter, dal Tottenham di Conte sondato un profilo. Il Napoli fa lo stesso

L’Inter rimane vigile sul mercato e soprattutto sul fronte difensori. Dal Tottenham di Conte sondato timidamente un nome nuovo. Sul giocatore anche il Napoli

SONDAGGI − Inter e Napoli avrebbero messo gli occhi su Japhet Tanganga del Tottenham. A riportarlo è Gianluigi Longari di Sportitalia che sostiene di come il giocatore sia stato cercato in inverno anche dal Milan. Sul difensore classe 1998 ci sono diversi apprezzamenti in Italia anche se nessuna ancora ha deciso di affondare veramente il colpo. Oltre all’Inter, infatti, anche il Napoli ha chiesto informazioni. Al momento, non c’è nulla di concreto ma la pista va tenuta comunque in considerazione. Soprattutto con la posizione in bilico di Alessandro Bastoni in difesa e il futuro ancora da scrivere di Stefan de Vrij.