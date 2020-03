Inter-Tottenham asse ancora caldo: bloccato Vertonghen? I dettagli – TS

Secondo quanto riporta il quotidiano “Tuttosport”, l’Inter avrebbe già le mani su Jan Vertonghen del Tottenham, scaricato da José Mourinho e in scadenza di contratto. Conte sarebbe intenzionato a costruire una colonna vertebrale di marca inglese

OCCASIONE – Antonio Conte è innamorato della Premier League e la sua Inter sembra destinata ad avere una colonna portante d’oltremanica. È questa l’idea di massima del tecnico pugliese, che dopo aver strappato Christian Eriksen, Ashley Young e Victor Moses, avrebbe già messo le mani su Jan Vertonghen del Tottenham. Secondo quanto riporta “Tuttosport”, in attesa di capire cosa ne sarà della stagione in corso, l’Inter non è rimasta a guardare, bruciando la concorrenza per il lungo centrale belga.

ESPERIENZA – Sull’ex Ajax è forte l’interesse del Napoli, ma Giuseppe Marotta ha iniziato a muoversi quando ha capito che l’intenzione del belga era proprio quella di lasciare il Tottenham (suffragata dal fatto che José Mourinho abbia iniziato a cercare un suo sostituto). Il contratto in scadenza a giugno prossimo consente all’Inter di non erodere più di tanto il suo bilancio. Per Vertonghen si lavora a un biennale con opzione. L’idea di Conte è quella di affiancare un centrale mancino, d’esperienza, al giovane Alessandro Bastoni, attualmente unico in quel ruolo non di piede destro.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino