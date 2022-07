Inter, il toto-difensore: fiducia Fontanarosa? Occhi su un ex Udinese − SM

In casa Inter si lavora al prossimo difensore. C’è un buco difensivo da coprire, si valuta in Prima squadra il Primavera Fontarosa. Ma occhio alla nuova idea ex Udinese

CACCIA − Il toto-difensore è partito in casa Inter. Il mancato arrivo di Gleison Bremer e la probabile permanenza di Milan Skriniar apre uno scenario: caccia ad un nuovo difensore. Bisogna, infatti, sopperire all’addio di Andrea Ranocchia. Tanti idee e nomi sul piatto. Come riporta Sport Mediaset, l’Inter sta ragionando su alcune opzioni. Promuovere Alessandro Fontanarosa, al momento in ritiro con la Prima squadra dalla Primavera, oppure puntare su un profilo meno giovane. Ossia Pablo Marì dell’Arsenal che ha giocato gli ultimi sei mesi con l’Udinese.