L’Inter torna sul mercato dei portieri? Vari nomi sul taccuino

L’Inter ha acquistato in estate il portiere Josep Martinez dal Genoa, convinta del fatto che fosse l’uomo giusto per affiancare Yann Sommer in una staffetta finalizzata al passaggio di consegne dallo svizzero allo spagnolo nel giro di qualche anno. Ora si intensificano le voci di una realtà meno chiara di quella apparente.

LA SITUAZIONE – L’Inter, in questo momento, può contare su due portieri in grado di assumere il ruolo di titolare in Serie A e in Champions League. Anche se, finora, ad aver calcato il campo è solo Yann Sommer, la convinzione della dirigenza nerazzurra è che l’ingaggio di Josep Martinez sia stato quello giusto per consentire a Simone Inzaghi di poter predisporre il piano adeguato per la graduale sostituzione dello svizzero come numero uno nerazzurro. La speranza dello spagnolo, in questo caso, è quella di poter avere una prima apparizione in maglia meneghina nei prossimi mesi.

Inter tra i portieri attuali e il mercato

IPOTESI PARTICOLARE – Una realtà che poteva apparire chiara in tutti i suoi contorni, presenti e futuri, potrebbe essere invece rivoluzionata se le voci provenienti dall’Argentina dovessero corrispondere al vero. Secondo quanto riportato da El Nacional, infatti, l’Inter sarebbe interessata all’estremo difensore Alex Remiro, che milita nella Real Sociedad. Oltre al suo nome, altri profili apprezzati dai meneghini sarebbero quelli di Andriy Lunin del Real Madrid, Gregor Kobel del Borussia Dortmund e Diogo Costa del Porto. Al momento, in assenza di un quadro chiaro su questo punto, decretare con certezza quella che sarà la decisione finale dei nerazzurri è un esercizio da evitare.