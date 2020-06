Inter, torna di moda Chiesa: jolly per Conte, ma ad una condizione – GdS

Condividi questo articolo

Rispunta il nome di Federico Chiesa per l’attacco dell’Inter. Conte lo sfrutterebbe per variare lo schieramento tattico. Obiettivo storico ma complicato: serve una coincidenza precisa per tenere l’assalto al classe ’97

CERTI AMORI – Federico Chiesa è ancora nei radar dell’Inter che verrà. Il club nerazzurro non ha mai nascosto l’interesse per il classe ’97. Ma l’assalto al talento viola passa inevitabilmente dal futuro di Lautaro Martinez. È chiaro che in questa fase il club nerazzurro voglia ragionare con calma, quasi su un binario doppio. Se il matrimonio tra Lautaro e il Barcellona dovesse saltare sull’altare, male per le casse nerazzurre ma buon per l’aspetto tecnico. Allo stesso tempo, però, l’eventualità che il Toro saluti resta molto concreta, ad oggi evidentemente la più probabile. In quel caso, caso servirà un sostituto all’altezza e un reparto attaccanti da rifondare. Dopo aver visto sfumare Dries Mertens, Timo Werner ed Edinson Cavani,rispunta ecco (ri)spunta il nome di Chiesa.

COSTO – Per arrivare al gioiello della Fiorentina servono 70 milioni di euro, almeno questa è la base di partenza del presidente Rocco Commisso. Ed ecco perché un affondo dell’Inter è pensabile solo in caso di addio di Lautaro Martinez. Ma il problema di Chiesa resta proprio la valutazione. L’Inter è attenta, ma a due condizioni: che la cifra si abbassi, magari con l’inserimento di contropartite. E che non si scateni un’asta con la Juventus, che sul giocatore si è mossa già dall’anno scorso ma con la Fiorentina non ha ancora avuto modo di trovare l’incastro giusto. Sul figlio d’arte è attivo anche il Manchester United, peraltro. Ma Chiesa avrebbe manifestato l’intenzione di voler restare in Italia, a maggior ragione nell’anno che porta all’Europeo.

VARIABILE TATTICA – Chiesa all’Inter è sinonimo di due cambi di prospettiva del mercato nerazzurro. Il primo: la volontà di formare un gruppo forte di italiani. L’attenzione si è alzata da questo punto di vista: Stefano Sensi e Nicolò Barella un anno fa, l’obiettivo ormai dichiarato di Sandro Tonali adesso. Chiesa rientra perfettamente in questa scia. Inoltre, Chiesa arriverebbe in casa Inter non solo come partner atipico di Romelu Lukaku, ma come risorsa da schierare in fascia, o ancor di più in un eventuale cambio di sistema (3-4-3 o 3-4-2-1).

QUESTIONE DI PRINCIPIO – Un altro nodo chiave riguarda il solito duello di mercato con la Juventus: vincerlo è sempre una bella iniezione di fiducia. Prima Lukaku, poi Dejan Kulusevski, ora la sfida in atto per Marash Kumbulla (QUI i dettagli) e Sandro Tonali. Su Chiesa nessuno ha voglia di esporsi troppo. Perché trattare con Commisso non sarà certamente una passeggiata. E perché tanto più ambizioso è l’obiettivo, maggiore è il rischio di scottature. Non è ancora il tempo di premere sull’acceleratore, ma l’Inter ha le idee molto chiare.

Fonte: La Gazzetta dello Sport