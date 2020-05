Inter-Torino asse caldo di mercato: tanti nomi, spunta anche Belotti – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” riporta che Inter e Torino sono pronti a parlare di mercato. Diversi sono i nomi sul tavolo, tra cui Belotti.

PRIMO OBIETTIVO – Il nuovo ds del Torino Vagnati è pronto ad aprire un tavolo di discussione con Marotta, che comprende diversi nomi. Il primo è Armando Izzo, che è nel mirino dell’Inter. E l’interesse è reciproco. Il difensore granata è seguito da un nuovo procuratore (Raiola anche se non è ancora ufficiale) proprio perché punta ad andare a giocare in un club che disputi la Champions League per rafforzare la sua posizione in azzurro che è “traballante” dopo le prestazioni tutt’altro che esaltanti dell’ultimo periodo.

ALTRI INTERESSI – I discorsi di mercato tra Inter e Torino però non si fermano qui. Beppe Marotta chiederà anche informazioni su Daniele Baselli e cercherà di capire se Andrea Belotti è davvero incedibile oppure se davanti ad una proposta importante Cairo cambierà idea visto che il Barcellona non molla Lautaro e Icardi continua a non rientrare nei piani. Uno come il Gallo farebbe comodissimo. E’ il classico giocatore che Antonio Conte vorrebbe avere sempre nella sua squadra. Difficilmente, però, il presidente granata cambierà idea.

I GRANATA CHIEDONO – Anche al Torino piacciono dei nomi nella rosa nerazzurra. Gagliardini su tutti anche se il tecnico interista prima di liberare qualcuno aspetta di sapere chi arriverà. Non è sul mercato ma potrebbe diventarlo. Così come Vecino, uruguaiano di 28 anni. È un centrocampista duttile dalle spiccate doti offensive, può ricoprire sia il ruolo di interno destro o sinistro che di trequartista, ma anche di mediano. Infine discuterà anche di Pinamonti, il giovane attaccante interista in prestito al Genoa che potrebbe fare coppia con Belotti. Un profilo, il suo, che a Torino considerano molto interessante. I due dirigenti, dunque, discuteranno di molte cose per capire sino a dove si può arrivare.