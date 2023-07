Inter, tifosi attesi in sede: chiarimenti non solo per Cuadrado – SI

Sono ore calde sul mercato per l’Inter, specialmente dopo quanto successo negli ultimi giorni con Romelu Lukaku e Juan Cuadrado. Secondo Sportitalia sono attesi i tifosi in sede per chiedere dei chiarimenti.

CHIARIMENTI – I tifosi non sono particolarmente convinti, per usare un eufemismo, delle ultime scelte di mercato dell’Inter. Specialmente per quanto riguarda l’arrivo di Juan Cuadrado a parametro zero. Tanto che alcuni tifosi sono attesi in sede in queste ore per chiedere chiarimenti alla società. Non solo sul colombiano, ma anche su quanto accaduto con Romelu Lukaku, sempre più destinato alla Juventus.