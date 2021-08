Inter, Thuram e Correa le due opzioni. Le ultime – Sky

L’Inter apre oggi la sua stagione 2021/2022 con il Genoa. La società è sempre al lavoro in questi ultimi giorni di mercato per aggiungere un attaccante alla rosa di Simone Inzaghi. I nomi sono quelli di Marcus Thuram e Joaquin Correa. Ecco le ultime su di loro da ‘Sky Sport 24’.

IL PUNTO – L’Inter è sempre alla ricerca di un attaccante da regalare a Inzaghi. La società nerazzurra è al lavoro per completare la rosa con gli obietti primari che rimangono due, Thuram e Correa (vedi articolo). Alessandro Sugoni, intervenuto a ‘Sky Sport 24’, ha fatto il punto sulle due trattative. «L’Inter è concentrata su un altro attaccante. I nomi sono Thuram e Correa con il primo impegnato questa sera contro il Bayer Leverkusen. Il Borussia Mönchengladbach è venuto incontro all’Inter abbassando a 25 milioni più bonus il prezzo del giocatore. L’Inter offre 20, probabilmente si troveranno a metà strada. Correa resta l’alternativa con l’Inter che vorrebbe abbassare il prezzo fissato da Lotito. Correa ha chiesto la cessione da tempo, su di lui c’è anche l’Everton. La sua cessione non è più necessaria avendo risolto la questione aumento di liquidità ma è destinato a lasciare la Lazio. Ovviamente Inzaghi avrà voce in capitolo con la società che sentirà il suo allenatore per capire quale sarà l’opzione migliore».

ADDIO ZAPATA – L’obiettivo iniziale dell’Inter era Duvan Zapata dell’Atalanta. Il giocatore però, come affermato da Gasperini in conferenza ieri, dovrebbe rimanere a Bergamo (vedi articolo). Sugoni si è espresso così. «Per Zapata l’impressione è che sia destinato a rimanere all’Atalanta. La Dea ha cercato un sostituto e Cunha è un’opzione. Quest’ultimo non giocherà oggi per ragioni di mercato ma è anche nel mirino dell’Atletico Madrid».

FONTE – Sky