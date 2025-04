Inter, testa anche al mercato! Non solo Nico Paz

In vista della prossima sessione estiva di mercato, l’Inter guarda con attenzione ai nomi messi in rosso per regalare a Simone Inzaghi un upgrade della formazione.

MERCATO – Tra Champions League, Serie A e Coppa Italia, l’Inter pensa anche al mercato in entrata con la settimana di giugno che si avvicina. I nerazzurri stanno cercando di definire in largo anticipo il mercato sia in entrata che in uscita per dare a Simone Inzaghi la possibilità di lavorare con calma a partire dalla metà di luglio quando l’Inter inizierà il ritiro in vista della prossima stagione. Se in uscita i nomi sono ormai i soliti, legati a Kristjan Asllani e Davide Frattesi (da vedere dopo il gol di ieri), in entrata invece i nomi rimbalzano in continuazione.

INTERESSE – Se fino a qualche settimana fa si parlava sempre di Nico Paz con il Como pronto a fare muro per una sua eventuale cessione, negli ultimi giorni è piombato il nome di Luis Henrique sui taccuini di Ausilio e Marotta. Sul giovane brasiliano, non c’è solo l’Inter ma nelle scorse ore anche il Bayern Monaco si sarebbe mosso concretamente con l’entourage del giocatore ex Botafogo. L’esterno brasiliano classe 2001 in forza al Marsiglia è uno dei nomi più seguiti in Europa, e il club francese ha aperto alla cessione a non meno di 30 milioni di euro.