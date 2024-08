Inter, tesoretto in arrivo dagli esuberi: accordo per due cessioni – TS

L’Inter continua a muoversi con decisione sul mercato, cercando di sfoltire una rosa che presenta ancora alcuni esuberi. Il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con due club per la cessione di due giovani, ma come riportato da Tuttosport, per uno resta ancora da trovare l’accordo col giocatore. Tutto fatto, invece, con i rispettivi club.

DUE CESSIONI – In un’estate caratterizzata da importanti movimenti in entrata, ora i nerazzurri stanno lavorando per mettere insieme un tesoretto da reinvestire nella fase finale della sessione di mercato. Tra gli obiettivi del club, oltre a un rinforzo per la difesa, c’è anche la ricerca della quinta punta, elementi chiave per completare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi. In quest’ottica, due operazioni in uscita stanno prendendo forma. La prima riguarda Filip Stankovic, il giovane portiere figlio d’arte, che si prepara a lasciare temporaneamente Milano per fare esperienza altrove. Dopo aver valutato diverse opzioni, tra cui la Sampdoria e il Nantes, sembra ormai vicino l’accordo per il trasferimento in prestito al Venezia. La scelta di Stankovic è stata influenzata dalla ferma convinzione della dirigenza interista, che ha spronato il ragazzo a cogliere questa opportunità, considerandola cruciale per il suo sviluppo. A Viale della Liberazione credono infatti che il ventiduenne abbia le qualità necessarie per diventare presto il titolare della squadra

Accordo col Sassuolo, ma Radu prende tempo

IL NODO – Parallelamente, l’Inter ha definito un’altra cessione nel reparto portieri. Si tratta di Ionut Radu, ormai destinato al Sassuolo. L’accordo tra i due club è stato raggiunto per il trasferimento a titolo definitivo del portiere romeno. Radu starebbe temporeggiando prima di dare il via libera definitivo al trasferimento, sperando ancora in un’ultima chiamata dalla Sampdoria. Il portiere sarebbe affascinato dall’idea di trasferirsi a Genova.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna