Inter, tesoretto di mercato dai prestiti: da Dalbert a Lazaro, gli scenari – TS

L’Inter ha diversi calciatori in prestito. Oltre alle situazioni relative a Sensi ed Agoumé, vanno definite le situazioni di altri calciatori che potrebbero portare un “tesoretto” utile ai nerazzurri in chiave mercato

TESORETTO – L’Inter, in estate, dovrà definire la situazione di vari calciatori di rientro dai rispettivi prestiti. Uno di questi è Zinho Vanheudsen, in prestito al Genoa e che certamente tornerà fra i ranghi nerazzurri a fine stagione per restarci. Situazione diversa, secondo Tuttosport, per Andrea Pinamonti: l’ottima stagione all’Empoli è un trampolino di lancio per un’eventuale cessione da cui, i nerazzurri, possono ricavare un’importante plusvalenza. Discorsi simili per Dalbert e Lazaro: sul brasiliano, il Cagliari, in caso di salvezza, ha un’opzione d’acquisto di 7 milioni. L’austriaco ha buone chance di rimanere al Benfica, con l’Inter che incasserebbe 8 milioni. Incassi importanti in chiave di mercato, che porterebbero in dote alla squadra nerazzurra un “tesoretto” per poter impostare il mercato in entrata.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino – Pietro Mazzara