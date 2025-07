Inter, tesoretto in arrivo: la dirigenza prepara i ‘colpi’ in uscita a centrocampo

Dopo aver investito circa 75 milioni di euro per il mercato in entrata, l’Inter è pronta ora a concentrarsi sulle cessioni. L’obiettivo è duplice: liberare spazio nella rosa e incassare un tesoretto utile da reinvestire sul mercato. Il reparto maggiormente coinvolto sarà il centrocampo.

CHI RESTA E CHI ESCE – La situazione legata ad Hakan Calhanoglu sembra essersi stabilizzata: il Galatasaray, dopo settimane di interesse concreto, ha di fatto abbandonato la pista, rendendo sempre più probabile la permanenza del turco a Milano. A finire in uscita, quindi, sono soprattutto tre giocatori: Kristjan Asllani, Aleksandar Stankovic e Tajon Buchanan. Il regista albanese ha recentemente declinato un’offerta proveniente dal Betis Siviglia, preferendo restare in Italia. L’Inter è aperta a trattative con i club di Serie A, a condizione che venga presentata un’offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il Bologna sta monitorando con attenzione la situazione, alla ricerca di un centrocampista con le caratteristiche tecniche di Asllani. Più definita invece la posizione di Aleksandar Stankovic: il giovane centrocampista è ormai prossimo al trasferimento al Club Bruges, con cui i nerazzurri hanno già raggiunto un’intesa sulla base di 10 milioni di euro. Resta da stabilire la clausola di riacquisto, con l’Inter intenzionata a mantenere il controllo sul futuro del figlio di Dejan.

Buchanan torna all’Inter… ma solo di passaggio

NUOVA DESTINAZIONE – Tajon Buchanan rappresenta un’altra risorsa importante per il possibile tesoretto in entrata. L’esterno canadese, reduce da un lungo stop e dal prestito al Villarreal, ha un forte desiderio di continuità per arrivare al top al prossimo Mondiale che il Canada ospiterà. Il Sassuolo ha chiesto informazioni e potrebbe spingersi fino a un’offerta da 10 milioni di euro. Anche in questo caso, l’Inter è disposta a trattare, valutando eventualmente anche formule come prestito con obbligo di riscatto. La strategia della società nerazzurra è chiara: dopo un mercato importante in entrata, è ora tempo di equilibrare il bilancio con cessioni mirate.