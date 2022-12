Inter, il tesoretto arriva dalle fasce: per Dumfries si stima maxi plusvalenza!

In casa Inter il diktat che arriva dal mercato è sempre il solito: prima cedere e poi acquistare. Occhio alle corsie con Denzel Dumfries che in estate potrebbe regalare una grande plusvalenza

USCITE − L’Inter si attiva sul mercato. Il nome di Marcus Thuram rimane sempre in orbita (vedi articolo) ma per far entrare bisogna prima cedere. Le corsie potrebbero portare ottimi guadagni. Come riferisce Claudio Raimondi di Sport Mediaset, sono due i nomi da tenere sotto la lente di ingrandimento. Uno per gennaio, ovvero, Robin Gosens. L’Inter spera in qualche offerta allettante dalla Bundesliga. Il secondo, in ottica estiva, è Dumfries. Il laterale olandese, impegnato con la sua Olanda al Mondiale, è l’indiziato principale per raccogliere il famoso tesoretto. Il club conta di ricevere dalla Premier League un’offerta di 60 milioni di euro. Cifra che permetterebbe ai nerazzurri una maxi plusvalenza: lo scorso anno venne acquistato per poco meno di 15 milioni di euro.