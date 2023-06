Inter, terminato l’incontro con l’Al-Nassr! Accordo a un passo per Brozovic – Sky

È da poco terminato l’incontro tra CEO dell’Al-Nassr e l’Inter per Marcelo Brozovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le parti sono molto vicine per concludere l’affare.

IN CHIUSURA – Inter e Al-Nassr a un passo dall’accordo definitivo dopo l’incontro di qualche minuto fa ripreso dal nostro inviato Roberto Novella. Il club saudita conta di chiudere l’affare in settimana se non addirittura in questi giorni. Marcelo Brozovic ha aperto a questa soluzione consapevole sempre dell’interesse del Barcellona. Non è da escludere che possa incontrare la dirigenza araba nelle prossime ore per definire il suo accordo.