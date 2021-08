Inter, terminata cena tra Ausilio e Raiola. Sul tavolo non solo Kean – SI

Ausilio e Raiola, procuratore di Dumfries, sono stati a cena insieme questa sera. Secondo quanto riporta “Sportitalia”, sul tavolo poteva esserci anche il nome di Kean, oltre a quello di Pinamonti.

CENA D’AFFARI – Denzel Dumfries è arrivato a Milano. Nelle prossime ore l’esterno olandese sosterrà le visite mediche per diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter (vedi articolo). In serata, il suo procuratore Mino Raiola e il ds dell’Inter Piero Ausilio si sono ritrovati a cena. Secondo quanto sostiene “Sportitalia”, potrebbe essere uscito anche il nome di Moise Kean nei discorsi tra il dirigente nerazzurro e il noto agente. Il profilo del classe 2000 però al momento non scalda l’Inter, concentrata su altri obiettivi. Raiola cura anche gli interessi di Andrea Pinamonti. Il giovane attaccante è sempre in uscita dai nerazzurri e rimane nel mirino dell’Empoli.