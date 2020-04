Inter tentazione per Mertens: Napoli prioritÃ , ma ancora tutto bloccato – Sky

Inter tentazione per Mertens: Napoli priorità, ma ancora tutto bloccato – Sky

Francesco Modugno, giornalista di “Sky Sport” vicino al mondo Napoli, ha fatto il punto sulla situazione legata a Dries Mertens. L’attaccante belga è in scadenza di contratto a giugno, l’Inter continua a essere alla finestra

IL PUNTO – Francesco Modugno fa il punto sul rinnovo di contratto di Dries Mertens, in scadenza a giungo con il Napoli: «La sorpresa più sorprendente sarebbe quella relativa al rinnovo di Dries Mertens. Tutti pensavano che fosse cosa fatta dopo quell’incontro a pranzo tra il belga e De Laurentiis sul lungomare. C’erano tutti i segnali positivi, c’era l’offerta chiara del Napoli: 10 milioni di euro in 2 anni tra la parte contrattuale e il bonus alla firma. C’è un legame straordinario tra il giocatore e l’ambiente. Anche in questo momento di diffcioltà Mertens è stato uno dei più vicini anche ai dipendenti, vive e ama questa città. Napoli continua a essere la sua priorità. Ha affrontato da leader la questione delle multe. Poi però qualcosa si è bloccato: continua a valutare e riflettere. C’è l’Inter che lo tenta, il Monaco che lo seduce, dalla Premier League continuano ad arrivare segnali. C’è quindi un momento un po’ tormentato per il belga, che sente questo rapporto forte con Napoli. Il club aspetta. Situazione ancora aperta ma che si complica: siamo ad aprile, il tempo passa e questo sì ancora non arriva».

Fonte: Sky Sport.