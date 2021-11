Inter, ten Hag su Onana: «Bisogna utilizzarlo ma decisione già presa»

L’Inter avrà la prossima estate il suo nuovo portiere, Onana. Sul portiere dell’Ajax è ritornato a parlare l’allenatore dei lancieri su Espn

ONANA − Ten Hag ha risposto così alla domanda sul reintegro e sul futuro del portiere in orbita Inter: «Alla fine, devo decidere sempre per il bene della squadra. Al momento Maarten Stekelenburg è fuori per infortunio e una grande squadra che deve competere per importanti traguardi ha bisogno di giocatori all’altezza. Ecco perché ho richiamato André Onana all’interno della rosa. Lui è ancora sotto contratto con l’Ajax e fino a quando il giocatore è motivato al 100% nel giocare all’Ajax, allora è giusto utilizzarlo. Bisogna mettere prima il bene della squadra. Sul possibile rinnovo, non dipende da me ma da Marc Overmars. Però penso che le decisioni siano state già prese. Io devo lavorare con i giocatori che ho in squadra. Non andrà via adesso, ma alla fine del suo contratto con l’Ajax».