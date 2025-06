Inter, tanto Parma nel nuovo corso di Chivu. Cresce l’interesse

L’Inter ha deciso: gli occhi sono tutti su Bonny. L’attaccante del Parma resta in cima alla lista di Ausilio e Marotta. Chivu potrebbe essere l’uomo in più per un suo eventuale arrivo.

INTERESSE – L’Inter accelera sul mercato e punta dritto su un nuovo talento per rinforzare l’attacco: si tratta di Ange-Yoan Bonny, classe 2003, reduce da una stagione positiva con il Parma in Serie A e protagonista della salvezza dei ducali nel massimo campionato italiano. Bonny è un profilo che piace da tempo alla dirigenza nerazzurra, ma l’interesse è cresciuto ulteriormente con l’arrivo in panchina di Cristian Chivu, che lo ha già allenato brevemente nella parentesi di Parma e ne conosce bene caratteristiche e potenziale.

Inter, interesse costante! E su Bonny Chivu potrebbe intervenire

OFFERTA – Fisico imponente, duttilità offensiva e margini di crescita importanti: Bonny rappresenta un’opzione interessante sia in ottica presente che futura. L’Inter lo vede come una possibile alternativa giovane e forte al centro dell’attacco, anche considerando la possibilità di gestire rotazioni più ampie nella nuova stagione, tra campionato, Champions League e Coppa Italia. I contatti tra i club sono avviati e l’operazione potrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni. Il Parma valuta il giocatore intorno ai 20 milioni, ma non è esclusa una formula con prestito e diritto di riscatto o magari con l’inserimento di qualche contropartita.