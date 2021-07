Inter, tanti nodi sul mercato: esterni e attaccanti tengono banco

L’Inter guarda al mercato per trovare un sostituto di Hakimi, i nomi sono sempre quelli di Bellerin e Nandez. In avanti, come riporta ancora Sky, Pinamonti e Sanchez non sicuri di rimanere.

ESTERNI − Il punto sul mercato dell’Inter contiene ormai gli stessi nomi che circolano da un po’. Per quanto riguarda la fascia destra, i preferiti rimangono Hector Bellerin e Nahitan Nandez. Il laterale spagnolo vorrebbe andare immediatamente all’Inter ma la trattativa tra campioni d’Italia e Gunners non decolla. I nerazzurri propongono un prestito con diritto di riscatto, mentre gli inglesi optano per un obbligo. Quanto al giocatore del Cagliari, i sardi hanno aperto al prestito con diritto, anche se richiedono una cifra considerata troppo esosa dalle casse nerazzurre.

ATTACCANTI − Quanto al capitolo attaccanti, inamovibili Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, mentre si cercano dei possibili sostituti. Rimangono, infatti, in dubbio sia Alexis Sanchez che Andrea Pinamonti, i quali hanno degli ingaggi piuttosto pesanti: sette milioni il cileno, due l’azzurro. In caso di partenza, i nomi più discussi sono quelli di Keita Balde del Monaco o Felipe Caicedo della Lazio. Tuttavia, i discorsi sono ancora prematuri.