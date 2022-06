Inter, tanti giocatori da sistemare: Pinamonti vale un tesoretto. Tutti i nomi

L’Inter si ritrova a dover sistemare un elevato numero di giocatori di rientro dai vari prestiti. Luca Cilli, intervenuto nel corso dello speciale Calciomercato in onda su Sky Sport 24, fa il punto sui nomi più richiesti e su quelli che non rientrano nel progetto

RICHIESTO – L’Inter lavora al mercato in entrata ma anche a quello in uscita, dove ci sono tanti giocatori da sistemare. Luca Cilli fa il punto su quello più richiesto, ovvero Andrea Pinamonti: «A mezzanotte non c’è più possibilità di riscattare i vari prestiti. Diversi giocatori che l’Inter aveva in prestito sono rientrati alla base e il club nerazzurro è uno di quelli con un numero maggiore di giocatori da sistemare, che potrebbe rivelarsi anche un punto a favore. C’è uno in particolare molto richiesto e cioè Pinamonti. L’attaccante, reduce dall’esperienza all’Empoli, ha tante richieste: base di partenza 20 milioni. L’Inter cerca di monetizzare al massimo perché servono anche le cessioni e questo può essere un buon modo per guadagnare».

ALTRI PROFILI – L’Inter ha già piazzato Martin Satriano e cercherà di fare altrettanto con altri profili: «Satriano, rientrato dal Brest, è stato inserito nella trattativa con l’Empoli per Asllani. Ci sono alcuni che non rientrano nel progetto dell’Inter, come Lazaro e Dalbert e c’è anche un altro ragazzo interessante, vale a dire Agoumé, il cui futuro è da scrivere e non è escluso che vada via a titolo definitivo. Idem Sensi che viene monitorato dal Monza: valutazione intorno ai 7 milioni di euro».