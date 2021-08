Inter, tante opzioni offensive: Zapata il preferito. Resta anche un’altra figura

Sono tanti i nomi finiti in orbita Inter per sopperire alla partenza di Lukaku. Oltre ai noti Zapata e Correa, è nata l’idea Weghorst, mentre rimane ancora viva la figura di Vlahovic

LISTONE − Questo il punto di Simone Cerrano di “Sport Mediaset” sugli attaccanti in orbita Inter: «Duvan Zapata è il preferito di Beppe Marotta e Piero Ausilio, ma non cede l’Atalanta perché non ha ancora trovato un sostituto. Comunque, gli agenti arriveranno in italia per capire meglio la situazione. La lazio non sta rispettando l’indice di liquidità e dovrà cedere per ufficializzare nuovi giocatori. Su Joaquin Correa, però, si è inserito anche il Tottenham. L’Inter valuta anche Wout Weghorst del Wolfsburg, resta però anche la figura di Dusan Vlahovic. Si sta arenando, infatti, la trattativa rinnovo con lo stesso Commisso arrivato in Italia. Attenzione, però, perché il giocatore è finito nel mirino di Atletico Madrid e Tottenham».