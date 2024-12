Inter su un talento della Bundesliga: i costi e la concorrenza

L’Inter ha messo gli occhi su un talento del calcio tedesco, attualmente in forza al Borussia Monchengladbach. Sul calciatore vi è anche l’interesse di un’altra squadra europea.

LA NOTIZIA – L’Inter ha inserito sul suo taccuino il calciatore del Borussia Monchengladbach Rocco Reitz. Si tratta di un classe 2002 il cui contratto è in scadenza nel 2028. Sul giocatore, come riferito da Sky Sport DE, vi è anche l’attenzione del Brighton, pronto ad approfondire tale interesse per provare a strapparlo alla concorrenza dei nerazzurri. Al momento, nulla di concreto è stato avviato tra le parti, ma il futuro potrebbe riservare uno scenario di segno diverso.

Inter su Reitz: profilo e costi

LA SITUAZIONE – Reitz è un centrocampista futuribile, ma già in grado di assicurare con continuità prestazioni di livello in un campionato importante come la Bundesliga. Il suo ruolo principale è quello di mezzala di qualità, una posizione che lo rende appetibile a una squadra, come quella nerazzurra, che esalta un calciatore con le sue caratteristiche. Il suo valore è di 20 milioni di euro, come indicato nella clausola rescissoria contenuta nel contratto con la sua squadra di appartenenza.

IPOTESI CONCRETA – Ciò significa che l’Inter, in presenza di una totale convinzione circa le qualità e le potenzialità future del classe 2002, avrebbe la possibilità di ingaggiarlo nella prossima sessione estiva di calciomercato. Gli altri movimenti, nel settore del centrocampo, determineranno l’evoluzione di tale situazione di mercato.