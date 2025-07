Inter, nuovo summit con Chivu in sede: strategie di mercato a stretto contatto

Prosegue il lavoro sinergico tra Cristian Chivu e la dirigenza dell’Inter. Nel primo pomeriggio, infatti, si è tenuto un nuovo vertice operativo nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione.

NUOVO INCONTRO – Cristian Chivu ha incontrato ancora la dirigenza dell’Inter in sede ed è uscito circa 20 minuti fa, confermando la volontà del club di coinvolgerlo pienamente nelle scelte di mercato in vista della prossima stagione. Non si è trattato di un incontro formale, ma di un ulteriore passo all’interno di una strategia ben definita: costruire una squadra competitiva attraverso scelte condivise.

TEMI TRATTATI – Tra i temi principali trattati, come già emerso nei giorni scorsi, c’è sicuramente il profilo di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma. Chivu conosce bene il giovane centrale, avendolo allenato durante la propria esperienza con la Primavera crociata. Il tecnico romeno lo ritiene già pronto per entrare nelle rotazioni della prima squadra, nonostante la giovane età, e la sua candidatura come possibile rinforzo è strettamente legata all’uscita di Yann Bisseck. Il difensore tedesco piace in Premier League e potrebbe garantire una plusvalenza importante, utile per finanziare nuovi innesti.

Nuovi rinforzi tra centrocampo e attacco: Inter a lavoro con Chivu

CENTROCAMPO E ATTACCO – La situazione resta fluida ma molto chiara nelle intenzioni della dirigenza. Qualora dovesse arrivare un’offerta adeguata per Calhanoglu: l’Inter chiede almeno 30 milioni di euro. A quel punto si punterebbe su un centrocampista puro, con Ederson dell’Atalanta sempre in cima alla lista. Parallelamente, il club si prepara anche a colmare un vuoto offensivo: quello che lascerebbe Mehdi Taremi, anch’egli tra i possibili partenti. In questo caso, l’idea è di inserire un profilo offensivo ma adattabile anche in mediana, utile per garantire maggiore imprevedibilità e qualità nella trequarti campo. La sensazione è che altri incontri siano già programmati: l’Inter vuole arrivare pronta all’inizio del ritiro fissato per il 26 luglio, con la squadra definita nei suoi punti cardine e Chivu sempre più al centro del progetto.