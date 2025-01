Inter alla sudamericana? Il punto su Paz e Perez! Blitz al sub20 – TS

L’Inter pensa ancora alla sudamericana, tant’è che Baccin ha inviato un suo scout al Sub20. Intanto, arriva il punto di Tuttosport sugli argentini Nico Paz e Tomas Perez.

ARGENTINI – Con il suo Sudamerica l’Inter continua ad avere sempre un feeling niente male. Non è un caso che due obiettivi per l’estate provengono appunto da quella terra e precisamente dall’Argentina: si chiamano Nico Paz e Tomas Perez. Sul primo, Viale della Liberazione è consapevole di trovarsi di fronte ad un crack di livello assoluto, ecco perché in estate ci lavora duramente per provarlo a prendere. Su Tomas Perez, ci sono da registrare, scrive Tuttosport, le avvisaglie con il Newell’s Old Boys. La distanza resta sulla cifra fissa da consegnare agli argentini, l’iniziale accordo era di 7 più bonus, adesso il presidente Astore vorrebbe alzare un po’ la posta. Situazione in evoluzione.

Paz, Perez e il Sub20: Inter attenta! Senza dimenticare il croato Sucic

SCOUT – Intanto, è iniziato il famoso Sub20, fucina di talenti a mai finire. E il vice DS Dario Baccin ha inviato un proprio scout per visionare qualche nuova stellina. In tutto ciò non bisogna dimenticare neanche Petar Sucic, che sudamericano non è, ma di talento ne ha da vendere. Il croato rimane un obiettivo forte dell’Inter, che sta ultimando le trattative con la Dinamo Zagabria.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino