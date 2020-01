Inter su Spinazzola già all’Atalanta, ma la Juventus arrivò prima – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che l’Inter segue Spinazzola da tempo, cioè da quando giocava nell’Atalanta.

VECCHIO OBIETTIVO – Spinazzola (arrivato a Milano in mattinata) piace all’Inter da tempo, da quando militava nell’Atalanta. Ma è sempre stato in orbita Juventus e dunque, per evidenti motivi, difficile da “agganciare”. L’ultimo approccio con l’entourage del ragazzo di Foligno c’era stato nello scorso gennaio, quando Spalletti cercava un esterno sinistro (arrivò Cedric). La Juventus non lo faceva giocare, ma chiuse alla sua partenza e da allora Allegri lo utilizzò più spesso, ricevendo da Leonardo una prestazione super nel ritorno degli ottavi di Champions in casa contro l’Atletico Madrid. Adesso l’inseguimento dell’Inter a Spinazzola sarà concluso. Sarà il titolare a sinistra ma potrà giocare all’occorrenza anche a destra, come nella Roma.