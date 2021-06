Inter su Raspadori, affare non semplice: pronta offerta da 20 milioni – TS

L’Inter anche ieri ha ribadito ancora una volta l’interesse per Giacomo Raspadori. Secondo “TuttoSport” oggi in edicola, la dirigenza sarebbe pronta a fare un’offerta per il ragazzo.

OFFERTA – L’Inter come già noto ieri ha incontrato uno dei procuratori di Giacomo Raspadori ribadendo il proprio interesse (vedi articolo). L’affare resta non semplicissimo, soprattutto perché prima i nerazzurri dovranno prima sistemare i conti e incassare liquidità. Ad ogni modo, secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, Marotta e Ausilio sarebbero pronti a fare un’offerta al Sassuolo di 20 milioni per aggiudicarsi il giovane attaccante.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna