Inter su Mandzukic? Non solo: sondaggi anche di Benevento e Fiorentina

Mario Mandzukic potrebbe presto ritornare in Serie A dopo la breve esperienza in Qatar. Nelle ultime ventiquattro ore si era fatto il nome anche dell’Inter, che però secondo quanto riportato da “Gianlucadimarzio.com” non sarebbe l’unica squadra sulla sue tracce.

NON SOLO INTER – Mario Mandzukic ha già concluso la sua esperienza in Qatar dopo appena 6 mesi: otto presenze e due gol. L’attaccante croato adesso è pronto a rimettersi in gioco, e le pretendenti non mancano soprattutto in Italia. Nelle ultime ore si era fatto il nome dell’Inter, che però non sarebbe l’unica squadra interessata: il Benevento neo-promosso per esempio, avrebbe già avviato alcuni sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione così come la Fiorentina.

Fonte: gianlucadimarzio.com