Inter su Kessie? No, niente Calhanoglu-bis. Il motivo è Brozovic – SM

L’Inter ha chiuso il suo calciomercato invernale con il doppio colpo Gosens-Caicedo. I nerazzurri lavora per l’estate con tanti nomi che circolano, come quello di Scamacca (vedi articolo) e Frattesi. Un altro nome è quello di Franck Kessie, centrocampista del Milan che però non arriverà all’Inter.

SGARBO – Ci sarà un altro sgarbo dell’Inter al Milan? No. Questo è quello che è emerso dall’intervento di Sandro Sabatini a Sportmediaset. «Kessie all’Inter? Si può dire che dopo Calhanoglu l’Inter non ha intenzione di fare un altro sgarbo come fatto l’anno scorso con il turco. Brozovic rinnoverà il contratto e per questo non andrà su Kessie». Dunque niente colpo dell’Inter per giugno nonostante il contratto in scadenza del centrocampista rossonero. L’Inter rinnoverà Marcelo Brozovic e farà altri colpi, più indirizzati al futuro.