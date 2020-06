Inter, su Hakimi il Real Madrid si tiene una “recompra soft” – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che nell’operazione Hakimi il Real Madrid si tiene una prelazione per i prossimi anni.

“RECOMPRA SOFT” – L’Inter attende Hakimi a Milano per le firme e la chiusura di un’operazione importante. Forse già oggi. La novità è legata alla “recompra soft” che il Real Madrid si tiene. Le merengues hanno ottenuto un diritto di prelazione sul giocatore nel caso in cui l’Inter in futuro dovesse ricevere la proposta di altri club. Potrebbero pareggiare l’offerta. Non una vera recompra fissata a certe cifre, ma un’opzione.