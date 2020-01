Inter su Eriksen, Mourinho: “PuÃ² partire a gennaio. Ci sono tre possibilitÃ ”

Inter su Eriksen, Mourinho: “Può partire a gennaio. Ci sono tre possibilità”

Condividi questo articolo

L’Inter punta Christian Eriksen. Per il calciatore danese di proprietà del Tottenham i nerazzurri si sono già mossi (QUI l’articolo). L’obiettivo è quello di prenderlo a parametro zero a Giugno, ma anticipando l’arrivo a Gennaio verrebbe sbaragliata la concorrenza. A proposito della possibile partenza del centrocampista ha parlato José Mourinho, allenatore del Tottenham.

TRE STRADE – Christian Eriksen è in partenza, ma José Mourinho non si sbilancia sul futuro del suo calciatore: «Eriksen? Sono onesto quando vi dico che non so se andrà via. Conoscete la situazione, ad oggi può trovare un accordo con un qualsiasi club per la fine della stagione. Un’altra opzione per lui è trasferirsi subito, ma in quel caso il Tottenham avrebbe la situazione sotto controllo. Un’altra possibilità è che rimanga qui. Al momento è con noi, è un nostro giocatore». L’Inter osserva interessata l’evolversi della situazione.