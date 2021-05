Inter su Emerson per sostituire Hakimi. Florenzi nella trattativa con il PSG? – CdS

Tra le colonne del “Corriere dello Sport” oggi in edicola vengono fatti i nomi dei possibili sostituti di Achraf Hakimi. Due in particolare, Florenzi ed Emerson del Barcellona.

I SOSTITUTI – Il mercato in entrata dovrà attendere, e dipenderà da quello che l’Inter riuscirà a recuperare dalle cessioni considerando anche la plusvalenza di 90 milioni da garantire entro la fine del mercato. Achraf Hakimi sicuramente sarà sostituito, e il primo nome secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” è quello di Florenzi, che il PSG non riscatterà. A meno che non entri nell’operazione con i nerazzurri, a quel punto i francesi potrebbero riscattare l’ex Roma per circa 9 milioni. Per tutelarsi, il secondo nome che circola nelle ultime ore è quello di Emerson Royal, esterno brasiliano del Barcellona in prestito al Betis Siviglia. Il calciatore di recente avrebbe espresso la sua volontà di tornare a giocare per il club blaugrana, ma il vero ostacolo dovrebbe essere la richiesta del Barcellona, che valuta il ragazzo non meno di 20 milioni. A proposito di Emerson, resta sempre viva la pista Palmieri dal Chelsea per quanto riguarda la fascia opposta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

