Inter su Emerson Palmieri e Giroud: c’Ã¨ una prima offerta dei nerazzurri

Inter su Emerson Palmieri e Giroud: c’è una prima offerta dei nerazzurri

Emerson Palmieri e Olivier Giroud del Chelsea sono due obiettivi di mercato concreti dell’Inter. I nerazzurri hanno pronte le prime offerte per il Chelsea

Secondo “Goal.com” l’Inter comincia a fare le sue mosse su Emerson Palmieri, obiettivo per la fascia sinistra, e non molla i contatti per Olivier Giroud cercato già nello scorso mercato invernale. I nerazzurri vogliono portare a Milano entrambi i giocatori del Chelsea e ci sarebbe già la prima offerta, per Emerson infatti l’Inter sarebbe disposta a offrire 19 milioni di sterline pari a circa 22 milioni di euro.

fonte: goal.com