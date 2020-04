Inter, su Dimarco c’è anche il Torino. Nodo Verona da sciogliere – GdS

Condividi questo articolo

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, anche il Torino vorrebbe inserirsi nella corsa a Federico Dimarco, esterno di proprietà dell’Inter attualmente in prestito al Verona. Gli scaligeri vantano un diritto di riscatto piuttosto elevato e il classe ’97 ha avuto poche possibilità di mostrare il suo valore. Valutazioni in corso

SOTTO TONO – È stato uno dei profili più chiacchierati del mercato invernale. Federico Dimarco, con l’arrivo di Ashley Young all’Inter, ha deciso di sposare il progetto del Verona per avere più spazio. Negli ultimi giorni della sessione di gennaio, la squadra di Ivan Juric lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto (fissato a 7,5 milioni di euro). Cifra piuttosto elevata, anche in relazione ai soli undici minuti giocati (da subentrato, contro la Juventus).

SIRENE GRANATA – Ecco perché sul futuro del classe ’97 sono ripiombate nuvole d’incertezza. Il Torino, nello specifico, vorrebbe tingere d’azzurro la propria corsia mancina. Dimarco, sulla lista granata, sarebbe in ballottaggio con Alessandro Tripaldelli del Sassuolo (anche lui giovanissimo, 21 anni). Proprio con il terzino di proprietà dell’Inter c’era già stato un contatto in estate, mentre sul secondo si deciderà nei prossimi mesi se affondare.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Mario Pagliara