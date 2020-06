Inter su Aubameyang ma Conte preferirebbe Belotti: le ultime – CdS

Secondo il “Corriere dello Sport”, salgono le quotazioni di Aubameyang come eventuale sostituto di Lautaro Martinez. Antonio Conte però, preferirebbe Andrea Belotti.

IL SOSTITUTO – L’Inter è stata chiara con il Barcellona riguardo la cessione di Lautaro Martinez: c’è una clausola di 111 milioni da pagare entro il 7 luglio. Dopo quella data si potrà continuare comunque a trattare, magari inserendo eventuali contropartite. Nel caso in cui l’argentino dovesse lasciare Milano, la società avrebbe individuato in Aubameyang il sostituto perfetto. Nelle ultime stagioni il gabonese ha segnato oltre 30 gol nelle ultime stagioni, e anche quest’anno si sta mettendo in mostra in Premier League. Il suo contratto con l’Arsenal scade nel 2021, ma il problema, così come con Cavani, potrebbe essere l’ingaggio. Secondo il quotidiano romano però, Antonio Conte preferirebbe Andrea Belotti, sia per le sue caratteristiche sia per il carattere in campo. L’Inter ha comunque chiesto informazioni al Torino, con la possibilità di inserire contropartite come Radja Nainggolan, Andrea Pinamonti o Roberto Gagliardini.