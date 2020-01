Inter su Ashley Young, contatti avviati. Lo ha indicato Conte – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” scrive che a sorpresa l’Inter è vicina ad Ashley Young. Un’occasione sulla fascia che ha il benestare di Conte.

NOME A SORPRESA – Ecco il nuovo nome per la fascia sinistra dell’Inter: Ashley Young. Si tratta di una precisa indicazione di Conte, che ha avuto modo di incrociarlo nelle due stagioni trascorse sulla panchina del Chelsea. Il laterale mancino, ma è tranquillamente in grado di agire pure sulla corsia di destra, oltre che da “quinto” di una difesa a tre, è un veterano del Manchester United: a luglio compirà 35 anni e dal 2011 gioca ad Old Trafford. Dopo essere stato titolare a inizio stagione, da novembre in poi le sue apparizioni sono diventate sporadiche. E’ vero che era in campo sabato nel match di FA Cup con il Wolverhampton, ma, considerando solo la Premier, nelle ultime 10 giornate lo si è visto solo due volte per 90’ e in un’altra occasione è entrato all’89’.

OPERAZIONE LOW COST – Vista la situazione, la trattativa non appare così complicata. Young, peraltro, ha anche il contratto in scadenza a giugno. L’Inter è già al lavoro sia con il giocatore, che ha dato una disponibilità di massima al trasferimento in nerazzurro, sia con lo United. La speranza è che i buoni rapporti creati in occasione dell’operazione Lukaku possano agevolare i discorsi. Il massimo sarebbe ottenere il cartellino gratis. Ma il club nerazzurro non è comunque disposto a mettere sul tavolo grosse cifre e non intende nemmeno farsi tirare per il collo. Young, insomma, è un’occasione e come tale deve essere trattata e perfezionata. Allo stesso giocatore, infatti, verrà proposto un contratto al massimo fino al 2021, magari con una clausola che faccia scattare il rinnovo per la prossima stagione in base al raggiungimento di una serie di obiettivi, di squadra o personali.