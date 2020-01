Inter su Amrabat e Chong, l’esterno Ã¨ un talento in scadenza – TS

Inter su Amrabat e Chong, l’esterno è un talento in scadenza – TS

“Tuttosport” scrive che ieri in sede all’Inter è arrivato il procuratore di Amrabat. Oltre al centrocampista la società ha parlato di Chong.

CENTROCAMPISTA – Ieri in sede è stato avvistato prima Sinouh Mohamed, agente, tra gli altri, di Sofyan Amrabat. Il giocatore, in realtà, è in questo momento più in orbita Napoli. Ma non sembra molto convinto di accettare e per questo l’Inter sta comunque monitorando l’evolversi della trattativa (nel caso, il giocatore interesserebbe per giugno avendo già giocato in Europa con la maglia del Bruges a inizio stagione). La Fiorentina però in serata ha sorpassato tutti.

TALENTO – Nell’incontro con Mohamed, inoltre, si è parlato soprattutto di Tahith Chong, esterno offensivo (prevalentemente destro, ma capace all’occorrenza anche di stare a sinistra) olandese, classe 1999, in scadenza con il Manchester United e seguito dallo stesso agente. Chong, che a Manchester non ha trovato lo spazio che sperava, sarebbe stato offerto ai nerazzurri per la prossima stagione (piace anche alla Juventus).