Inter stringe anche per Cambiaso? Mossa propedeutica per un motivo – TS

L’Inter ha promesso di mettere a disposizione di Simone Inzaghi una squadra competitiva e pronta prima dell’inizio del ritiro. Non solo Paulo Dybala, Raoul Bellanova e Asllani (con Mkhitaryan praticamente fatta e Romelu Lukaku sullo sfondo), la dirigenza nerazzurra proverà ad anticipare le mosse di mercato provando a stringere anche per Andrea Cambiaso.

PROSSIMO INCONTRO – Possibile che l’Inter domani incontrerà non solo l’Empoli per provare a chiudere per Kristjan Asllani, ma anche con la dirigenza del Genoa per provare a stringere per Andrea Cambiaso. L’esterno sinistro piace all’Inter e una volta acquistato, Simone Inzaghi deciderà se mantenerlo in rosa o mandarlo ancora una volta in prestito in Serie A. Chiaro che molto dipenderà anche dal futuro di Denzel Dumfries.

Fonte: Tuttosport