Inter, una strategia precisa per un nuovo attaccante – SI

Con la porta che va a sistemarsi con l’eventuale arrivo di Josep Martinez, l’Inter cerca di trovare una quadra anche per quanto riguarda l’attacco: questa l’idea di Sportitalia.

ATTACCO – L’Inter sta cercando di definire un nuovo innesto così da regalare a Simone Inzaghi il nuovo attaccante. Se da un lato si va per definire il nuovo arrivo nel ruolo di vice-Sommer, nella puntata odierna di Sportitalia Mercato, si è parlato dell’eventuale arrivo di Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese andrebbe a prendere il posto di Correa e Sanchez che presto diranno addio a Milano. Gudmundsson è da tempo nel mirino dei nerazzurri, adesso però potrebbe arrivare l’affondo decisivo.

Inter, interesse vivo. Ma c’è una strategia

INTERESSE – Il nome di Albert Gudmundsson è sempre vivo negli interessi dell’Inter e di Marotta che ha individuato nell’attaccante del Genoa il rinforzo ideale per il tecnico piacentino. Come raccontato però da Alfredo Pedullà, ad oggi non ci sono stati contatti seri tra le due parti. L’Inter sa benissimo che per accogliere l’attaccante islandese servirà un’uscita in attacco. In avanti infatti l’Inter ha chiuso da tempo anche Mehdi Taremi che sarà nerazzurro a partire dal primo luglio.