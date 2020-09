Inter, strategia in difesa: rinnovo Bastoni, Godin può uscire. E Kolarov…

Alessandro Bastoni Parma-Inter

Inter al lavoro per trovare la giusta quadratura del cerchio in difesa. L’arrivo di Kolarov è ormai probabilissimo (qui i dettagli), mentre Godin potrebbe trovare una nuova destinazione. I nerazzurri puntano forte su Bastoni per il futuro. Di seguito le ultime novità da SkySport24

STRATEGIA SUL MERCATO – Bastoni è un asset importante per l’Inter, è diventato titolare negli ultimi mesi e crescendo esponenzialmente con Conte. I nerazzurri sono assolutamente convinti di andare avanti con il giovane difensore. L’arrivo di Kolarov potrebbe dare concorrenza al centrale italiano, ma ora i nerazzurri vogliono andare avanti per il rinnovo di contratto. Gli agenti di Bastoni sono stati contattati nei giorni scorsi: i discorsi per il rinnovo sono iniziati. Ad andare via, invece, potrebbe essere Godin: su di lui è forte il pressing del Rennes.