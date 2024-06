Inter, squadra praticamente già fatta: le ultime priorità di mercato

Le notizie dei prossimi rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella con l’Inter, oltre a quello del tecnico Simone Inzaghi, confermano l’ossatura di una squadra che è già praticamente completa. Restano però alcune priorità di mercato su cui lavorare in estate.

SQUADRA (QUASI) COMPLETA – Confermare e puntellare. Queste le parole d’ordine sul mercato in casa Inter, con la nuova proprietà Oaktree pronta a presentarsi a tutti con i rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella fino al 2029, andando così a garantire continuità a quella rosa che nelle ultime due stagioni ha raccolto una finale di UEFA Champions League e lo scudetto della seconda stella. Una squadra quasi completa, che porta la dirigenza a dover operare poco e in maniera oculata sul mercato in estate. Per andare a chiudere quelle (poche) priorità rimaste.

SECONDO PORTIERE – Una delle priorità riguarda sicuramente la porta. Con il mancato riscatto di Emil Audero, resterebbero infatti soltanto Yann Sommer e il terzo portiere Raffaele Di Gennaro. Bisognerà quindi andare a puntare sul secondo dello svizzero. Un profilo futuribile, che possa anche poi prendere il suo posto dalla stagione successiva alla prossima. E proprio in questo senso bisogna leggere l’obiettivo Bento Krepski. Il nome perfetto per svariati motivi: giovane, in arrivo dal Brasile e pertanto con uno status che prevede un ingaggio contenuto e soprattutto un giocatore che accetterebbe di fare il secondo, prima di diventare il vero titolare. Certo, per il cartellino l’Inter dovrà andare a spendere circa 20 milioni di euro, ma sarebbero decisamente ben spesi.

Inter, le ultime priorità di mercato tra difesa, fascia e attacco

INFORTUNIO PROBLEMATICO – La seconda priorità di mercato riguarda la difesa, che, se fino a poche settimane fa era decisamente coperta, ora con la pubalgia di Francesco Acerbi accende qualche campanello d’allarme. Anche perché servirebbe un giocatore in grado di coprire il centro della difesa, ma anche la sinistra. In questo senso Mario Hermoso a parametro zero, in uscita dall’Atletico Madrid, potrebbe essere un nome interessante e che corrisponderebbe alle necessità dell’Inter. Altrimenti bisognerebbe spostare del tutto Carlos Augusto braccetto, con Tajon Buchanan come alternativa a Federico Dimarco. Il che costringerebbe ad andare a intervenire a destra.

DOPPIO COLPO? – E, parlando della fascia destra dell’Inter, è necessario pensare anche alla situazione di Denzel Dumfries, il cui contratto scade nel 2025. Una situazione ormai nota, che lascia poco spazio di manovra. Ecco, quindi, che bisognerebbe andare allora a puntare su un doppio colpo sulla destra, considerando anche quanto detto nel paragrafo precedente, relativamente alle necessità nel reparto difensivo. In questo caso il nome principale resterebbe quello di Yukinari Sugawara, in uscita dall’AZ Alkmaar, 23 anni e in scadenza nel 2025. Un colpo che richiederebbe una cifra vicina ai 10 milioni di euro. In caso di doppio colpo, però, la situazione sarebbe decisamente più complicata. Per questo la soluzione migliore sarebbe quella di riuscire a rinnovare l’olandese.

REPARTI COMPLETI – A chiudere la questione sono il centrocampo e l’attacco. I due reparti dove l’Inter ha già chiuso due colpi, ovvero Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, entrambi a parametro zero. Colpi che vanno a rimpolpare le fila della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Se però per il centrocampo non c’è bisogno più di nulla (basti pensare al gioco delle coppie con Mkhitaryan/Zielinski, Calhanoglu/Asllani e Barella/Frattesi), per l’attacco resta sempre viva la possibilità di puntare su un giocatore che possa fare la quarta punta, con Marko Arnautovic a disposizione come quinta alternativa. Il sogno, qui, è Albert Gudmundsson dell’Islanda, il quale potrebbe anche accettare l’eventuale status in rosa. Il problema resta la richiesta dei liguri, vicina ai 40 milioni di euro.