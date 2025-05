Inter, spunta un nome nuovo per la difesa: in vantaggio sulla concorrenza!

L’Inter si guarda intorno in attesa dell’apertura ufficiale del mercato. Spunta un nome nuovo per la difesa: la concorrenza c’è ma si può battere.

CACCIA AL DIFENSORE – Con la chiusura della stagione ormai ad un passo, torna sotto la lente d’ingrandimento il mercato. Mercato che, tra l’altro, per l’Inter inizierà prima, con una “speciale” finestra estiva motivata dalla partecipazione al Mondiale per Club. Il club nerazzurro, quindi, sta già vagliando i profili più adatti a rinforzare la rosa, partendo dal reparto difensivo. Il nuovo nome che sta circolando nelle ultime ore, accostato all’Inter, infatti, riguarda proprio il reparto arretrato.

Spunta un nuovo nome: ecco il difensore a cui guarda l’Inter sul mercato

IL NOME – La novità di mercato alla quale sta guardando l’Inter si chiama Marc Guehi, calciatore ivoriano naturalizzato inglese, che indossa la fascia da capitano al Crystal Palace. A rivelarlo è il portale ‘TeamTalk’, che spiega come il club nerazzurro potrebbe inserirsi nella corsa al difensore 2000 che ha già intrapreso il Manchester United. La squadra inglese, infatti, ha già chiesto informazioni sul calciatore, come anche il Nottingham Forest e il Newcastle. L’Inter, però, è il club che attualmente sta mostrando interesse in maniera più concreta rispetto a tutti gli altri. Tuttavia, secondo quanto filtra i nerazzurri non hanno ancora presentato alcuna offerta sul piatto del Crystal Palace. Secondo ‘TeamTalk’, se il Manchester United riuscisse a portare a casa l’Europa League, qualificandosi così in Champions League, avrebbe più chance nella corsa a Guehi. In caso contrario, potrebbe lasciare campo libero ad altre squadre – come l’Inter.