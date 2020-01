Inter, sprint Eriksen e spiraglio Vidal! Giroud-Moses, interviene Suning?

L’Inter ha ottenuto solo un pareggio sul campo del Lecce mettendo ancora una volta in luce i problemi di rosa. Secondo Paolo Paganini, le trattative calde in casa nerazzurra potrebbero prendere un’accelerata importante. Si apre uno spiraglio per Vidal mentre con il Chelsea serve Suning. Di seguito le sue dichiarazioni durante la diretta di “A tutta rete”, in onda su Rai 2″

SPRINT – L’Inter ha intenzione di accelerare le trattative per Christian Eriksen, Olivier Giroud e Victor Moses: «Beppe Marotta ha raggiunto un accordo con l’agente di Eriksen, ora c’è da limare l’offerta al Tottenham che ha inizialmente chiesto 20 milioni di euro. Poi è sceso a 15 e l’Inter è arrivata a 10, ma è molto probabile che l’accordo arrivi. Si è aperta una piccola finestra su Arturo Vidal con le dichiarazioni del tecnico del Barcellona, Quique Setién.

DIPLOMAZIA CERCASI – L’Inter tratta con il Chelsea, ma potrebbe servire l’intervento diplomatico di Suning: «L’Inter è molto attiva sul mercato, ma attenzione all’asse con il Chelsea. E’ vero che l’Inter tratta Giroud e Moses ma i rapporti tra Antonio Conte e il Chelsea non sono così idilliaci quindi o interviene Suning a livello di diplomazia altrimenti difficilmente le operazioni si sbloccheranno».