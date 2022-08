Inter, spiraglio Chalobah. Prossime ore decisive! Un giocatore in pole – CdS

Ultimo week-end senza il difensore richiesto da Simone Inzaghi, l’ultimo tassello per completare la rosa. Spiraglio per Trevoh Chalobah, ma in pole secondo il Corriere dello Sport c’è un altro.

IN DIFESA – L’Inter tra oggi e domani completerà la rosa con l’acquisto del difensore che numericamente sostituirà Andrea Ranocchia. La dirigenza nerazzurra verificherà quanto è concreto lo spiraglio che porta a Trevoh Chalobah (su cui c’è stato il pesante inserimento del Milan e del Lipsia). Per Manuel Akanji, invece, il club nerazzurro punterà eventualmente ad ingaggiarlo la prossima stagione a zero. In pole c’è Francesco Acerbi. Insomma, tra oggi e domani la situazione sarà sicuramente più chiara. Qualora dovesse arrivare il centrale dalla Lazio, già lunedì potrebbe arrivare l’intesa definitiva per il prestito gratuito.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno