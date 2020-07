Inter, spesi 90 milioni! Lautaro Martinez, prezzo chiaro. Ora 4 nuovi colpi

Condividi questo articolo

Inter concentrata su campo e mercato. Luca Marchetti negli studi di SkySport ha fatto il punto della situazione sulla trattativa tra i nerazzurri e il Barcellona per Lautaro Martinez, ma anche su tutti gli altri colpi. Di seguito gli ultimi aggiornamenti

IL PUNTO TRA SPESE E COLPI – L’Inter ha già speso praticamente 90 milioni tra i riscatti obbligati e Hakimi, cedendo Icardi e farà tanto altro. Piacciono Tonali e Kumbulla. Bisognerà capire il futuro di Sanchez. Se non verrà confermato, bisognerà andare a prendere un altro attaccante. Si vuole prendere anche un esterno sinistro per completare il parco laterali. Occorre valutare il futuro di Lautaro Martinez: oggi scade la clausola ma non l’interesse del Barcellona. Il prezzo resta 111 milioni di euro: anche senza la clausola, prima di rifiutare una cifra del genere l’Inter dovrebbe pensare un bel po’.