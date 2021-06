Inter, spazio ai rinnovi: arriva il no di Young, per Ranocchia scelta in arrivo – Sky

L’Inter ha offerto il rinnovo di contratto sia a Ranocchia sia a Young, in scadenza al 30 giugno. Come annuncia Gianluca Di Marzio, durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, solo uno ha deciso di rimanere in nerazzurro.

NE RESTA SOLTANTO UNO – Dei cinque giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno l’Inter si sta soffermando su due in particolare. Ecco cosa ha detto Gianluca Di Marzio: «Sono due protagonisti dello scudetto. Due giocatori che hanno giocato meno: Ashley Young e Andrea Ranocchia. Quest’ultimo dovrebbe rinnovare, Young invece ha deciso di tornare in Inghilterra (vedi articolo). Una scelta che ovviamente l’Inter ha rispettato. Young dovrebbe essere Aston Villa, anziché il Watford, per Ranocchia un anno di rinnovo con opzione per il secondo».