L’Inter sonda il mercato argentino: piace un giovane del River Plate

L’Inter continua a mantenere le antenne dritte per quanto riguarda il mercato argentino. Il club nerazzurro, riportano infatti dal Sudamerica, avrebbe messo gli occhi su un talento di 18 anni del River Plate.

NUOVO GIOVANE DALL’ARGENTINA – L’Inter e l’Argentina un legame praticamente indissolubile. Ecco perché il club nerazzurro sta sondando il mercato argentino alla ricerca di qualche giovane stellina. Secondo i colleghi di River Noticias, il club di Viale della Liberazione avrebbe messo gli occhi su Ian Subiabre, 18 anni, ala argentina delle giovanili del River Plate. Il ragazzo, già nel giro della nazionale argentina under 20, è un profilo molto interessante. Gioca principalmente da ala destra con piede invertito, essendo un mancino. Ma all’occorrenza sa giocare anche a sinistra e nel ruolo di prima punta.

L’Inter ha messo gli occhi su Subiabre del River

PREZZO – Il River Plate valuta Subiabre circa 30 milioni di euro, che è praticamente il costo della sua clausola rescissoria. Peraltro il suo contratto va in scadenza il prossimo 31 dicembre 2026 e la dirigenza del River Plate, comunque, si sta mettendo a lavoro, su richiesta del mister Marcelo Gallardo, per rinnovargli il contratto. L’Inter, secondo i colleghi sudamericani, però lo sta tenendo d’occhio. In Argentina ne parlano un gran bene, in quanto ha veramente grandi potenzialità.