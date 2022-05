Inter, sogno Lukaku vivo. Ma ricordiamo che prima c’è da vendere – CdS

L’Inter sta lavorando in vista della prossima stagione cercando di preparare al meglio il mercato. I nerazzurri sognano il ritorno di Romelu Lukaku con la dirigenza che studia come riportare il belga a Milano. Ma bisogna ricordare come prima serva vendere.

SOGNI – Tanti buoni presupposti, tanti sogni. Ma la realtà dell’Inter è una precisa: vendere per poi reinvestire. I nerazzurri hanno bisogno di soldi per poter operare in questa nuova sessione di mercato, come anche il Corriere dello Sport ricorda bene e dunque, prima di viaggiare con la testa, serve ricordare come sarà un altro calciomercato tosto. Un big sicuramente saluterà la banda nerazzurra per approdare in altri lidi. E Inzaghi (e la dirigenza) questo lo sanno bene. Ecco perché, ogni minimo movimento, viene studiato nei dettagli. Tutto deve quadrare.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti